São Paulo terá time reserva com 5 da base contra o Guarani, jogo que interessa ao Corinthians

O São Paulo enfrentará o Guarani neste domingo (26), na Vila Belmiro, às 16h (Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

A equipe tricolor entrará em campo já classificada e apenas disputando a primeira coloçação de seu grupo, que lhe daria o mando de campo no mata-mata. Quem está de olho nesse jogo é o rival Corinthians, que estará eliminado caso o Guarani vença.

Como tem pouco interesse na partida, o São Paulo irá entrar em campo com uma equipe reserva e com cinco jogadores da base. A informação foi dada primeiro pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo ESPN.com.br.

Tchê Tchê e Daniel Alves eram desfalques certos por estarem suspensos. Além deles, Vitor Bueno, Reinaldo e Bruno Alves, que estão pendurados, também ficarão de fora para estarem garantidos no mata-mata.

O lateral Juanfran será poupado para evitar desgaste físico e Arboleda, Pato e Pablo estão sendo avaliados e são dúvida para o duelo.

Desta maneira, o São Paulo deve subir ao gramado da Vila Belmiro com Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Anderson Martins e Léo; Luan, Liziero e Hernanes; Helinho, Everton e Brenner.

Já classificado para a próxima fase, o clube tricolor lidera o grupo C com 18 pontos, um a mais que o Mirassol. A primeira colocação garantiria mando de campo no mata-mata contra o próprio Mirassol.