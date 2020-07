São Paulo vê fim de sequência invicta no Morumbi e perde chance de ser líder geral do Paulista

O São Paulo voltou a jogar futebol, mas não a encontrar o caminho da vitória.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Nesta quinta-feira, no retorno do Campeonato Paulista, o time de Fernando Diniz perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino.

O resultado acaba com uma invencibilidade do São Paulo no Morumbi que já durava desde novembro do ano passado.

De lá para cá, foram seis vitórias e dois empates em oito jogos.

A última derrota havia sido no Brasileiro de 2019, no dia 10 de novembro, para o Athletico Paranaense.

O resultado negativo também impediu que o São Paulo se tornasse líder na classificação geral do Paulista. O time tricolor tem 18 pontos, enquanto os outros líderes dos grupos, Santo André (20) e Palmeiras (19), tropeçaram na rodada.

Apesar da derrota, o time de Fernando Diniz já está classificado para as quartas de final do Paulista. Ainda é possível ter a melhor campanha geral, mas será necessário torcer por derrotas de Palmeiras, Santo André e Red Bull (20 pontos).

O São Paulo enfrenta o Guarani na última rodada da fase de grupos, no domingo.