São Paulo vê Pablo fazer dois gols, mas sofre com ‘lei do ex’ e golaços e perde do Red Bull Bragantino

Depois de quatro meses de inatividade, o São Paulo não teve o retorno esperado ao futebol.

Nesta quinta-feira, no Morumbi, o time tricolor perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A noite parecia que seria boa para o São Paulo, com Pablo abrindo o placar. Mas Matheus Jesus e Morato viraram para o Red Bull.

Pablo ainda empatou no fim do primeiro tempo. Mas Artur, na etapa final, fez um golaço e recolocou o Red Bull à frente do placar.

Com este resultado, o São Paulo segue com 18 pontos na liderança do grupo C, mas precisa ainda da última rodada para garantir a ponta.

Já o Red Bull vai aos 20 pontos e garante a primeira posição no grupo D.

Morato festeja gol do Red Bull Bragantino contra o São Paulo Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

São Paulo 2 x 3 Red Bull Bragantino

GOLS: Pablo 2x (SAO); Mateus Jesus, Artur e Morato (RBB)

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran (Paulinho Boia), Arboleda (Éverton), Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes (Helinho); Pablo, Pato (Pato) e Vitor Bueno (Liziero) Técnico: Fernando Diniz

RB BRAGANTINO: Julio César; Weverton, Bruno, Ligger e Luan Cândido (Edimar); Vitinho, Matheus Jesus (Weverson), Ricardo (Barreto); Morato (Claudinho), Artur (Uillian) e Ytalo Técnico: Felipe Conceição

Pablo fez 4 gols nos últimos 2 jogos do São Paulo, todos sem torcida

Pablo tem 5 gols no Paulista, artilheiro do time na competição

10 gols sofreu o São Paulo em 11 jogos no Paulista

Haja gol no primeiro tempo!

Para quem gosta de gols, o Morumbi viu vários. Aos 7 minutos de jogo, Pablo completou para o fundo das redes de cabeça após cruzamento de Reinaldo.

Demorou apenas seis minutos para o Red Bull empatar, com Matheus Jesus, ex-Corinthians, que chutou no canto rasteiro, sem chance para Volpi. O time de Bragança ainda virou, com Morato, aos 35 minutos.

O ex-jogador do São Paulo “entortou” Arboleda no lance e chutou forte.

Mas, aos 39, Pablo deixou o seu segundo gol no jogo ao receber de calcanhar de Daniel Alves e chutar de fora da área.

Golaço no segundo tempo

O São Paulo voltou melhor no segundo tempo, mas em uma jogada individual aos 20 minutos do segundo tempo Artur recolocou o Red Bull à frente do placar.

O jogador do Bragantino limpou o marcador e chutou no ângulo de Tiago Volpi.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana.

Domingo, 26/07, 16h*, Guarani x São Paulo

Domingo, 26/07, 16h*, RB Bragantino x Botafogo-SP

*horário de Brasília