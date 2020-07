Saques do auxílio de R$600 são antecipados em até 2 dias; veja quem tem direito

Nesta sexta-feira (10), o governo publicou no Diário Oficial da União uma portaria que antecipa em até dois dias a liberação do saque do auxílio emergencial de R$ 600 em espécie.

A mudança atinge os beneficiários nascidos entre agosto e setembro e que tiveram a primeira parcela do auxílio depositada na conta poupança da Caixa em 17 de junho.

Portanto, com a antecipação, quem nasceu em agosto e setembro poderá sacar ou transferir o dinheiro a partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, assim como os nascidos em outubro, novembro ou dezembro, que terão o recurso liberado em 14 de julho.

De acordo com a portaria, os beneficiários deste lote de pagamentos são aqueles que realizaram o cadastro por meio do site ou aplicativo da Caixa entre os dias 1º e 26 de maio.

O governo ainda não divulgou quando as demais parcelas serão pagas para esse grupo.

Confira abaixo o novo calendário de saque e transferência:

Novo calendário de saques

Mês de aniversário Depósito Saques e transferências Janeiro 16/jun 6/jul Fevereiro 16/jun 7/jul Março 16/jun 8/jul Abril 16/jun 9/jul Maio 16/jun 10/jul Junho 16/jun 11/jul Julho 17/jun 13/jul Agosto 17/jun 13/jul Setembro 17/jun 13/jul Outubro 17/jun 14/jul Novembro 17/jun 14/jul Dezembro 17/jun 14/jul

Calendários diferentes

O pagamento do auxílio emergencial segue dois calendários diferentes. Inicialmente, os depósitos são feitos em poupança digital e o dinheiro só pode ser utilizado para pagamento de boletos e compras online. Para esse lote de beneficiários, os depósitos ocorreram nos dias 16 ou 17 de junho.

No segundo calendário, o recurso é liberado para saque e transferência de acordo com o mês de aniversário.

Lembrando que, o calendário dos beneficiários do Bolsa Família é diferente. Essas pessoas não acumulam os dois pagamentos, ou seja, recebem apenas o que for mais vantajoso, e o saque é autorizado conforme o calendário do próprio programa, que leva em conta o dígito final do NIS.