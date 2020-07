Saques em dinheiro do auxílio e do FGTS liberados antecipadamente DESTA forma

A demora na liberação dos saques, que em alguns casos pode levar meses, é o principal motivador para que os usuários utilize de meios alternativos para sacar o dinheiro

Os beneficiários do auxílio emergencial no valor de R$600,00 ou Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem antecipar os saques e transferências dos valores liberados pelo Governo. Por meio de ferramentas disponibilizadas nos bancos digitais, as chamadas fintechs, os usuários poderão reduzir o tempo de espera e ter acesso ao dinheiro mais rapidamente.

A demora na liberação dos saques, que em alguns casos pode levar meses, é o principal motivador para que os usuários utilize de meios alternativos para sacar o dinheiro. Uma das formas, por exemplo, é gerando um boleto via PagBank, PicPay, Mercado Pago e Nubank, para pagá-lo em seguida, transferindo o dinheiro para uma outra conta.

A prática de emissão do boleto em próprio nome para movimentar os benefícios tem autorização do Banco Central. De acordo com o órgão, “[…] o boleto terá que ser emitido em nome do titular da conta e só poderá ser pago em benefício dele”.

Saiba como antecipar o auxílio emergencial e FGTS

O trabalhador que optar por adiantara transferência dos valores do auxílio ou do saque do emergencial poderá seguir o passo a passo de algumas das fintechs abaixo. Confira as empresas que permitem tal prática:

Acesse o app Caixa Tem; Após isso, selecione a opção “Cartão de Débito Virtual”; Anote os dados do cartão. Não se esqueça de gerar um código de segurança a cada transação; Em sequência, abra o aplicativo do Mercado Pago; Toque. em seguida, na opção “Adicionar dinheiro”; Selecione a função “Cartão Virtual Caixa”; Informe o valor que deseja transferir; Digite os dados do cartão virtual anotados anteriormente e confirme o depósito.

Você Pode Gostar Também:

Abra o app Nubank; Clique em “Depositar”; Acesse a opção “Gerar um boleto de depósito”; Coloque o valor que deseja transferir e toque em “Concluir”. Anote o código do boleto gerado e pague-o no app Caixa Tem.

Abra o app PagBank; Vá na opção “Adicionar Dinheiro”; Selecione a função “Cartão de débito virtual Caixa”; Informe os dados do cartão de débito virtual gerado no app Caixa Tem. Tenha em mente que o código de verificação (CVV) muda a cada transação; Digite o valor a ser transferido; Pronto!

Acesse o app PicPay; Vá na opção “Sua carteira”; Selecione adicionar “Dinheiro”; Toque na opção “Cartão de Débito Virtual Elo”; Cadastre o cartão de débito virtual ELO; Informe o valor que deseja transferir; Confirme a transferência dos recursos. Lembre-se o código de verificação muda a cada transação.

Veja também: Veja como receber a até R$ 1.045 do FGTS pela internet e sem sair de casa