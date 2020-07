SBT anuncia live com spoilers da segunda fase de As Aventuras de Poliana · .

Antes do último capítulo de As Aventuras de Poliana, que vai ao ar nesta segunda-feira (13), o SBT terá uma live comandada por Sophia Valverde e Igor Jansen no canal da novela no YouTube. O encontro virtual vai acontecer a partir das 20h30 e, além de mostrar uma retrospectiva dos mais de dois anos de exibição do folhetim, terá spoilers sobre a segunda fase, Poliana Moça, prevista para entrar no ar apenas em 2021.

“Estou aqui para fazer um convite especial. Amanhã [segunda-feira], no YouTube de Poliana, vai rolar uma live muito legal às 20h30. Igor e eu vamos conversar, vamos chamar o pessoal do elenco, vamos mostrar vídeo especiais e vamos dar spoilers da segunda fase. Tá imperdível, espero vocês lá”, convidou Sophia, em vídeo publicado Instagram da novela neste domingo (12).

No sábado (11), Igor Jansen também já tinha convidado os fãs de As Aventuras de Poliana para a PoliLive, nome dado pelo SBT para o encontro virtual. O canal da trama no YouTube conta com 7,36 milhões de inscritos e publica todos os capítulos na íntegra.

Fim de As Aventuras de Poliana

Após dois anos e dois meses no ar, o folhetim protagonizado por Sophia Valverde finalmente chegará ao fim nesta segunda-feira (13), quebrando o recorde de exibição contínua de uma única história na TV brasileira.

Além de Sophia no papel principal, o elenco de Poliana Moça segue com Thaís Melchior como tia Luísa, Murilo Cezar (Marcelo), e Igor Jansen (João). Os quatro atores chegaram a ganhar um visual repaginado para gravar a segunda fase, pouco antes da paralisação total dos trabalhos.

Dalton Vigh e Otávio Martins terão outros desdobramentos como os meio-irmãos e inimigos mortais Pendleton e Roger, respectivamente, na segunda fase. Para ajudar o vilão nas novas falcatruas, Pedro Lemos e Gabriela Saadi foram convidados a continuar como seus capangas, Waldisney e Violeta.

Interesse amoroso de Poliana, Eric (Lucas Burgatti) poderá disputar o coração da protagonista com João. Do grupo de amigos da garota, Davi Campolongo (Bento), Enzo Krieger (Luigi) e Duda Pimenta (Kessya) tiveram seus contratos renovados e estarão em Poliana Moça.

