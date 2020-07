SBT arma esquema de segurança para receber Galvão Bueno; saiba o motivo da visita · .

Funcionário da Globo há 39 anos, Galvão Bueno tinha uma reunião marcada com a direção do SBT nas dependências da emissora, em Osasco (SP), no início da noite desta quarta (15). Um forte esquema de segurança havia sido armado para a visita de gala. Existia até a possibilidade de o narrador chegar de helicóptero na empresa de Silvio Santos.

Embora houvesse um burburinho na emissora sobre o motivo da visita, o . apurou com fontes do alto escalão do SBT que o motivo do encontro entre Galvão e o diretor artístico Fernando Pelégio não era para uma proposta profissional.

O narrador apenas iria acompanhar um comentarista esportivo, de quem é amigo de longa data, e que foi convidado para negociar sua possível contratação. Mas o encontro acabou desmarcado, e Galvão permaneceu em Londrina (PR), onde mora.

Todos os visitantes do SBT precisam obedecer a alguns protocolos de segurança ao visitar a emissora. É necessário deixar seu automóvel no estacionamento geral, passar pela portaria e pegar uma senha para entrar no ônibus coletivo que faz o traslado da entrada até os estúdios. O trajeto é uma subida íngreme, de mais de um quilômetro de distância, e não pode ser feito caminhando.

Por se tratar de uma visita de luxo, Galvão teria certas mordomias. Se ele fosse ao SBT com um automóvel, poderia subir a ladeira com seu próprio carro e estacionar em uma das poucas vagas posicionadas à frente dos estúdios, todas marcadas com os nomes dos apresentadores que trabalham na emissora. E se chegasse de helicóptero, o pouso da aeronave no heliponto já estava autorizado.

Nesta quarta-feira (15) o SBT exibe a final do Campeonato Carioca, disputada por Flamengo e Fluminense. A transmissão, uma movimentação surpreendente no mercado, fez com que a emissora pedisse “emprestado” alguns funcionários de canais esportivos da TV paga, já que o casting de Silvio Santos é desprovido de profissionais que entendem de futebol.

Téo José, do canal Fox Sports, foi liberado pela Disney e fez a narração do jogo, que contou com comentários de Carlos Alberto Gomes de Jesus (lançado no Tricolor) e Athirson Mazzoli de Oliveira (ídolo do Rubro-Negro).

Final do Campeonato Carioca no SBT

O Campeonato Carioca se transformou em uma verdadeira baderna fora de campo. Após a Globo abrir mão de mostrar a competição, o Fluminense, o Flamengo e a Ferj entraram em uma batalha de liminares antes da decisão da Taça Rio, que aconteceu na última quarta (8).

No fim das contas, o Tricolor foi o único liberado pela Justiça para mostrar a partida no YouTube; o Flamengo fez a transmissão apenas com áudio. A final do Carioca em dois jogos, a situação ficou menos complicada de ser resolvida.

De acordo com Medida Provisória 984/2020, que dá ao mandante do jogo o direito único de transmissão da partida, o Fluminense define onde vai passar o confronto de domingo e o Flamengo tem o poder sobre a partida de quarta, por isso teve condições de fechar com o SBT.

