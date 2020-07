O SBT atingiu ótimos números no Ibope na noite desta quarta-feira (15), com a transmissão exclusiva em televisão da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense (com o título rubro-negro). A partida registrou bons índices de audiência em São Paulo e, principalmente, no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o grupo de Silvio Santos chegou a vencer a Globo por vários momentos e em cima daquele que é o grande produto do canal, o “Jornal Nacional” (JN).

Segundo dados prévios de audiência, obtidos pelo UOL Esporte, o SBT superou a Globo por volta das 21h15, no início do primeiro tempo com Fla-Flu, registrando 27 pontos no Ibope do Rio de Janeiro. A concorrente, com o JN, marcava 25 pontos. Foi a primeira vez que a Globo foi derrotada na faixa de horário desde 2015, quando era superada em algumas ocasiões pela novela “Os Dez Mandamentos”, da Record.

Ainda de acordo com os dados prévios do Ibope, a partida narrada por Téo José e comentada por Carlos Alberto e Athirson fechou no primeiro tempo com 25 pontos de média e picos de 29 no Rio de Janeiro. A liderança sobre a Globo foi mantida ao longo do segundo tempo, com o fim do JN e o início da exibição da novela “Fina Estampa”.

A Record, que exibiu as novelas “Apocalipse” e “Jesus” ficou com 6 pontos. Em São Paulo, como já era esperado, o resultado foi menor. O SBT ficou com 11,5 pontos de média com picos de 14 das 20h40 às 22h58. A Globo foi líder no horário com 32 pontos e a Record ficou em terceiro lugar com 5 pontos. Mesmo mais abaixo, foi o melhor resultado do SBT desde 24 de janeiro deste ano no horário.

O SBT aqueceu o público durante todo o dia para a transmissão. Desde o horário da manhã, no jornal “Primeiro Impacto”, repórteres da emissora entraram diretamente do Maracanã para dar detalhes da partida. Até mesmo no programa “Triturando”, um dos queridinhos do Silvio Santos, houve uma discussão sobre o clássico carioca.

Bons índices desde cedo

No Rio, o SBT conseguiu resultados com a partida desde cedo. Comandado diretamente do Maracanã, o esportivo local “SBT Esporte”, apresentado por Fernanda Maia das 13h às 13h50 e falando apenas sobre o Fla-Flu, bateu seu recorde de Ibope nesta quarta (15), fechando com 8 pontos de média e picos de 9.

Para o jogo em si, o SBT também se deu bem em outros estados. A emissora de Silvio Santos liderou a audiência em pelo menos outras duas capitais: Brasília e Manaus, chegando a picos de 22 e 25 pontos, respectivamente. Em Porto Alegre e Recife, os números foram bons e acima do que o horário marca normalmente com as novelas infantis da emissora, chegando a 12 pontos.

A transmissão do jogo foi acertada na última sexta (10), de última hora. A emissora de Silvio Santos fechou acordo dividindo lucros de publicidade. Por causa disso, correu para fechar cotas de publicidade. Ao todo, acertou patrocínio com seis marcas, uma a mais além do que colocou na praça inicialmente. Mesmo cobrando um alto valor pelo preço de tabela, o UOL Esporte apurou que as marcas pagaram entre R$ 600 mil e R$ 800 mil.

Fonte: UOL Esporte