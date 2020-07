SBT confirma transmissão de Flamengo x Fluminense, e Ferj muda horário do jogo · .

O SBT assinou contrato para transmitir Flamengo x Fluminense pela final do Campeonato Carioca. O acordo foi firmado com o Rubro-Negro, mandante da partida que acontece na próxima quarta-feira (15). A emissora de Silvio Santos ainda pediu para a Ferj (Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro) adiantar o início do confronto em 30 minutos, com a bola rolando a partir das 21h, e foi atendida.

A nota do SBT foi divulgada no início da noite deste sábado (11). “É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21h, que disputará com o Fluminense F.C”, informa a emissora.

“Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país”, avisa.

Com mando do Fluminense, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca acontece neste domingo (12), mas terá transmissão apenas da FluTV no YouTube. Ao contrário do rival, o Tricolor não quis fazer um acordo com a emissora de Silvio Santos –afinal, já tinham contrato com a Globo para o torneio.

Final do Campeonato Carioca no SBT

Na TV, o SBT terá uma equipe de transmissão própria, que ainda não foi divulgada, e vai se utilizar do sinal da FlaTV. O clube também mostrará o segundo jogo da final do Campeonato Carioca na quarta-feira em seu canal no YouTube.

A informação sobre a possibilidade de o SBT exibir a partida foi dada em primeira mão pelo colunista Flavio Ricco, do R7, no final da noite de sexta-feira (10). As negociações avançaram durante o sábado, e o acordo foi assinado.

O Campeonato Carioca se transformou em uma verdadeira baderna fora de campo. Após a Globo abrir mão de mostrar a competição, o Fluminense, o Flamengo e a Ferj entraram em uma batalha de liminares antes da decisão da Taça Rio, que aconteceu na última quarta (8).

No fim das contas, o Tricolor foi o único liberado pela Justiça para mostrar a partida no YouTube; o Flamengo fez a transmissão apenas com áudio. Agora, com a final do Carioca em dois jogos, a situação ficou menos complicada de ser resolvida.

De acordo com Medida Provisória 984/2020, que dá ao mandante do jogo o direito único de transmissão da partida, o Fluminense define onde vai passar o confronto de domingo e o Flamengo tem o poder sobre a partida de quarta, por isso teve condições de fechar com o SBT.

