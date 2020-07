SBT escala Carlos Alberto e Athirson para comentar Flamengo x Fluminense · .

A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no SBT contará com dois comentaristas conhecidos da torcida dos dois clubes. Carlos Alberto Gomes de Jesus (lançado no Tricolor) e Athirson Mazzoli de Oliveira (ídolo fo Rubro-Negro) vão acompanhar Téo José na transmissão. O locutor, contratado do Fox Sports, foi liberado pela Disney para a partida.

Segundo o colunista Flavio Ricco, do R7, a ideia da emissora de Silvio Santos era contar com os comentários de Zico e Roberto Rivellino. Porém, como os dois estão no grupo de risco da Covid-19, foi decidido que eles farão apenas participações de casa durante o intervalo. A equipe de reportagem ainda não foi definida.

Para ter os direitos de mostrar o segundo jogo da final do Campeonato Carioca 2020 para o Brasil inteiro na TV aberta, o SBT fechou um acordo com o Flamengo, mandante da partida. A parceria foi anunciada no sábado (11).

“É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21h, que disputará com o Fluminense F.C”, informa a emissora.

“Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país”, avisa.

