SBT tira Chaves da programação e reprisa Flamengo x Fluminense; saiba quando · .

A vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Fluminense, na quarta-feira (15), será reprisada pelo SBT no próximo domingo (19), às 9h30 da manhã, em um compacto de 90 minutos. A direção de Silvio Santos tirou do ar o seriado Chaves para reexibir o especial do Campeonato Carioca. A assessoria de imprensa da emissora confirma a mudança na grade.

O compacto será exibido apenas para o público do Rio de Janeiro e Brasília. Os telespectadores de São Paulo e das demais praças não serão contemplados pelo repeteco esportivo.

No entanto, a assessoria do SBT informou que o sinal da reprise ficará disponível para as afiliadas que quiserem transmitir a atração matinal.

Exibida com exclusividade na TV aberta pelo SBT, a partida de volta da final do Campeonato Carioca rendeu bons números de audiência na quarta-feira. No ar das 20h40 às 23h10, o duelo marcou 11,3 pontos de média na Grande São Paulo, o que equivale a 2,29 milhões de telespectadores.

No confronto contra o futebol, a Record ficou com 5,0 pontos –exibiu no horário as novelas Apocalipse e Jesus, além de um pedaço do culinário Top Chef. Enquanto isso, a Globo não foi incomodada.

No Rio de Janeiro, palco da disputa, a emissora de Silvio Santos fez milagre e conseguiu bater a Globo no horário nobre. Durante a transmissão da partida, o SBT registrou 26,2 pontos, contra 26,1 da tradicional líder de audiência. Na Grande Rio de Janeiro, cada ponto equivale a 47.454 domicílios.

