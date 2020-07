‘Se eu terminasse em quarto, seria mandado para a Sibéria’

A primeira temporada de Frank Lampard no comando do Chelsea acabou com o quarto lugar da Premier League e a vaga na próxima edição da Champions League. A situação causou elogios e também uma cutucada de um ex-treinador do clube.

Avam Grant, que dirigiu os Blues de setembro de 2007 até maio de 2008, fez elogios à forma que Lampard conduziu o Chelsea em uma temporada sem poder buscar nenhum reforço, mas ironizou ao falar o que aconteceria se ele fosse o treinador.

“Acredito que foi uma boa temporada, especialmente se lembrarmos de que eles estavam proibidos de contratar jogadores. Mas eu teria sido mandado para a Sibéria pelo Abramovich se terminasse em quarto e lhe dissesse que era uma temporada positiva”, disse Grant, em entrevista ao Stats Perform News.

O treinador assumiu o lugar de José Mourinho, demitido no início da temporada 2007, e teve a chance então inédita de conquistar três troféus. No entanto, ficou sem nenhum, ao perder a Copa da Liga para o Tottenham e ser superado pelo Manchester United tanto no Campeonato Inglês como na Champions.

Com Lampard, o Chelsea ainda tem a possibilidade de levantar um troféu: a Copa da Inglaterra, em que eliminou o United na semifinal e agora encara o Arsenal na decisão. O duelo será neste sábado, às 13h30, em Wembley.