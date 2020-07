Secretário de Saúde fala sobre a flexibilização de serviços em Penedo

Em entrevista ao Programa Realidade, da Rádio Penedo FM, o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão falou sobre as ações desenvolvidas pela saúde penedense no combate ao Covid-19, doença provocada pelo novo Coronavírus.

Durante a entrevista o Secretário citou as medidas adotadas em Penedo em combate a pandemia mundial e também falou sobre a flexibilização de alguns setores da economia, que devido a legislação emergencial em vigor, estão temporariamente fechados.

Marcos Beltrão explicou que a partir da próxima semana, alguns serviços poderão retornar, porém mantendo algumas das regras, que minimizam a proliferação do novo Coronavírus.

O primeiro deles é o retorno das balsas, que voltarão a partir da próxima terça-feira (21), porém em horários diferenciados.

O gestor da saúde municipal afirmou que mantém conversas com diversos setores da sociedade local, para a adoção das próximas medidas a serem tomadas.

Um exemplo é a volta dos ônibus coletivos, que devem retomar a prestação de serviço, sendo implantadas medidas que garantirão a segurança dos motoristas, cobradores e passageiros. Sendo debatidas previamente com os empresários do setor, quais as medidas que serão adotadas, para que os ônibus coletivos possam voltar a circular.

De acordo com Marcos Beltrão não ocorrerá a flexibilização de setores que permanecem fechados por determinação do decreto estadual assinado pelo Governador Renan Filho, a exemplo do transporte intermunicipal.

Esses precisam da revogação do decreto ou mudança das regras por parte do Governo do Estado para voltar a funcionar.

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)