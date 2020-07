Segunda a imprensa espanhola, Messi cansou de ser o ‘culpado por tudo’ e deve deixar o Barcelona em 2021

Na publicação, o diário informa que Leo e Barça começaram bem as negociações pela renovação contratual do astro e que tudo caminhava em harmonia, no entanto, que os últimos acontecimentos fizeram com que o camisa 10 travasse as tratativas. O principal motivo para tal decisão do argentino seria o ‘desgaste’ do atacante na equipe.

?⚽️ NOTICIA @ellarguero ?️ Informa @manucarreno ? La idea de Messi ahora mismo es terminar su contrato en 2021 y abandonar el Fútbol Club Barcelonahttps://t.co/4Yn8sUqpzt pic.twitter.com/lsyQi9Yw3G — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020

O jornal espanhol diz ainda que o craque de 33 anos também estaria insatisfeito com o clima de tensão que se tornou comum no Camp Nou e de ‘ver o tempo passar sem um projeto vencedor’. Vale destacar que o Messi sempre disse que ficaria no Barça o tempo que quisesse.

