Nego do Borel precisou passar por uma cirurgia de baixa gravidade no pé esquerdo após o acidente que sofreu na segunda (6). O cantor caiu de uma moto durante um passeio dentro do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele, que também teve ferimentos leves em outras partes do corpo, já recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa. “Recebi uma segunda chance de vida”, declarou.

Após o acidente, o funkeiro foi ao hospital na companhia da mãe, Roseli Viana, e da namorada, a atriz Duda Reis, e precisou passar a noite internado. “Na semana do meu aniversário, posso dizer que renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar”, afirmou ele, que completará 28 anos na próxima sexta (10).

Apesar do susto, Nego do Borel passa bem. A equipe do cantor informou ao . que ele irá manter a entrega das doações alimentos e itens de higienes arrecadados durante sua última live. As doações serão destinadas ao Morro do Borel no dia do seu aniversário, e o funkeiro pretende beneficiar outras comunidades da grande Tijuca também.

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

“Informamos que o cantor Nego do Borel passa bem e segue em recuperação em sua casa. O artista passou a noite no hospital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e precisou passar por um procedimento cirúrgico de baixa gravidade no pé esquerdo, após sofrer um tombo de moto na tarde desta segunda-feira, 06.

O acidente aconteceu no condomínio onde mora, na mesma região, mas apesar do susto Nego passa bem e faz questão de manter o compromisso com a entrega das doações alimentos e itens de higienes no Morro do Borel, na próxima sexta-feira, 10. A arrecadação foi feita durante a live do funkeiro e pretende beneficiar outras comunidades da grande Tijuca também.

‘Na semana do meu aniversário, posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem! Estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar para o que mais importa: o divino’, chegou a compartilhar Nego, com seu público.

O artista agradece às orações, todo o carinho, preocupação e respeito que recebeu! E se compromete a manter todos informador à respeito de sua recuperação.”

© 2020 . | Proibida a reprodução