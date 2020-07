Segunda temporada de Manifest estreia no Globoplay sem dublagem; saiba quando · .

A segunda temporada de Manifest – O Mistério do Voo 828 estreia no Globoplay no próximo dia 24. A leva de novos episódios vai entrar no serviço sem dublagem, somente com o som original e legendas. A aterrissagem do drama na plataforma ocorrerá antes de a primeira temporada terminar na Globo, na última terça de julho (28).

Preferência do telespectador brasileiro, a dublagem foi afetada diretamente pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), fechando estúdios e interrompendo trabalhos. Isso levou canais da TV paga e streamings, como a rival Netflix, a estrearem produções sem a opção do áudio em português.

Procurada pelo ., a assessoria do Globoplay informou que “a princípio, a série entra com som original e legendas”. A dublagem depende da distribuidora, não da plataforma de streaming.

Sucesso no Brasil, Manifest ganhou vitamina na Globo assim que a emissora colocou os episódios da primeira temporada, inéditos na TV aberta, às terças, logo após o Big Brother Brasil 20. O drama sobrenatural alcançou uma audiência grande e atraiu um público diferente, que ainda não tinha assistido à série no Globoplay.

Como a nova leva estreia com Manifest ainda no ar na Globo, a expectativa é de que o zunzunzum em volta da trama cresça ainda mais, com telespectadores interessados em saber o que ocorreu com os passageiros do voo 828.

Entre uma rota da Jamaica para Nova York, eles desapareceram em pleno ar durante cinco anos e meio. Ao ressurgirem, não envelheceram um único dia e passaram a ter habilidades transcendentais, como ouvir vozes (ou chamados).

A segunda temporada é composta de 13 episódios, três a menos do que o ano de estreia. Neste ano, Manifest passou sufoco nos Estados Unidos devido aos números ruins de audiência, flertando até com o cancelamento. Mas a atração da NBC ganhou um respiro e foi renovada para o terceiro ano.

