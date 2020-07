Sem espaço na Seleção, Oscar cogita se naturalizar chinês e espera por regra da Fifa

Após a Copa do Mundo de 2014, o nome de Oscar caiu no esquecimento da Seleção Brasileira. A última vez que o meia-atacante vestiu a amarelinha foi em 2016 e, diante do logo período longe de partidas por seleções, estaria disposto a se naturalizar chinês.

Desde 2017 jogando no Shanghai SIPG, time da própria China, Oscar não foi chamado na “era Tite”. Longe dos holofotes e das principais ligas do mundo, o jogador de 28 anos não crê em uma volta para Seleção e diz pode ajudar a time chinês.

“Eu posso pensar sobre isso. É difícil ir para a seleção brasileira porque jogo aqui agora, e na China veem como jogo bem. Então, se a seleção da China precisar de um bom meia, eu posso ajudar, se mudarem as regras. Gosto da China, e acho que os jogadores que trocarem de nacionalidade para jogar pela China podem ir bem”, falou para a CGTN.

Oscar seria apenas um dos brasileiros que acabou se naturalizando para defender a China. Os atacantes Elkesson, Ricardo Goulart e Aloísio “Boi Bandido” são alguns nomes.

Contudo, para Oscar conseguir a mudança de nação, precisaria de uma mudança de regra pela Fifa, pois já defendeu o Brasil em competições como Copa do Mundo e das Confederações.