Sem Fátima Bernardes, Encontro vira ‘freguês’ de Pedro Bial no ranking da Globo · .

No início das férias de Fátima Bernardes, o Encontro enfrenta uma fuga de público e registra resultados abaixo da média na comparação com os mesmos dias nas quatro semanas anteriores. Com isso, as edições apresentadas por Patrícia Poeta e André Curvello na segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8) ficaram atrás do Conversa com Bial no ranking de programas mais vistos da Globo.

Um resultado totalmente oposto a esse foi alcançado nesse mesmo intervalo na semana passada, quando a titular estava no comando da atração.

Ontem (8), o Encontro registrou 5,7 pontos na Grande São Paulo; nas quatro quartas anteriores, o programa de Fátima Bernardes teve 7,1 de média. A queda também aconteceu nas edições de terça, de 6,5 pontos no mensal para 6,1 com Patrícia e Curvello, e segunda-feira, quando a mudança foi de 6,7 para 5,9.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 8 de julho de 2020:

Média do dia (7h/0h): 15,7 Bom Dia São Paulo 5,8

Bom Dia Brasil 7,5

Encontro com Fátima Bernardes 5,9

SP1 10,3

Jornal Hoje 11,4

Sessão da Tarde: 12,2

Êta Mundo Bom! 21,1

Malhação 19,1

Novo Mundo 18,8

SP2 23,5

Totalmente Demais 29,3

Jornal Nacional 29,5

Fina Estampa 32,5

Cinema Especial: Milagres do Paraíso 22,0

Jornal da Globo 10,4

Conversa com Bial 6,2

Homeland – Segurança Nacional 5,1

Corujão: Beleza Negra 4,0

Hora 1 3,8





Média do dia (7h/0h): 5,4 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,1

Balanço Geral Manhã (rede) 1,3

Balanço Geral Manhã (local) 3,0

Fala Brasil 3,7

Hoje em Dia 4,4

JR 24H (Manhã) 4,1

Balanço Geral 6,3

A Escrava Isaura 6,9

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,5

JR 24H (Tarde 1) 3,3

Cidade Alerta 7,7

JR 24H (Tarde 2) 7,0

Jornal da Record 6,9

Apocalipse 6,0

Jesus 4,9

Troca de Esposas 3,5

Chicago Med: Atendimento de Emergência 2,4

JR 24H (Madrugada) 2,1

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 4,7 Primeiro Impacto 3,2

Bom Dia & Cia 4,8

Triturando 3,6

Casos de Família 3,9

O Que a Vida Me Roubou 5,6

Betty a Feia em NY 5,0

SBT Brasil 4,1

Roda a Roda 7,3

Cupom Premiado Baú 7,2

Chiquititas 7,2

As Aventuras de Poliana 7,3

Cúmplices de Um Resgate 6,3

Pra Ganhar É Só ROdar 4,8

Programa do Ratinho 4,4

The Noite 3,6

Operação Mesquita 3,1

Triturando (reapresentação) 2,1

Primeiro Impacto 1,9







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

