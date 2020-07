Sem Globo, transmissão ao vivo vira guerra nos bastidores · .

O Campeonato Carioca se transformou em uma verdadeira baderna fora de campo. Após a Globo abrir mão de mostrar a competição, o Fluminense, sorteado como mandante da final da Taça Rio, se preparou para exibir o jogo em seu canal no YouTube. Mas uma decisão na tarde desta quarta (8) mudou a situação, e o Flamengo também ganhou o direito de transmissão. O caso se transformou em uma guerra nos bastidores.

Por ter sido sorteado como visitante no Maracanã no duelo das 21h30 desta quarta (8), o Rubro-Negro não poderia mostrar a partida em suas redes sociais.

No entanto, o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro acatou um pedido de mando compartilhado, e o Flamengo recebeu o direito de também exibir o jogo com imagens em suas redes sociais, como já fez nos dois duelos anteriores da Taça Rio, quando ele foi o mandante de fato.

O clube treinado por Jorge Jesus divulgou uma nota reafirmando “seu total apoio à Medida Provisória 984/2020, que dá direito ao mandante do jogo o direito único de transmissão da partida”, mas fez uma sugestão que irritou o rival.

“Vemos como uma possível solução que atenda ao torcedor, e sem qualquer prejuízo para terceiros, a transmissão em modelo compartilhado, onde tanto o Flamengo quanto o Fluminense poderiam disponibilizar o sinal de vídeo e áudio em suas plataformas de streaming – FlaTV e FluTV”, sugeriu o Flamengo, mencionando a Globo na sequência.

“Independentemente da solução a ser encontrada por Fluminense e sua parceira Rede Globo de Televisão, a FlaTV, assim como fez durante todo o campeonato, estará presente no estádio do Maracanã, transmitindo, em vídeo, o pré-jogo e o pós-jogo e, em áudio, os 90 minutos desta grande final”, avisou a diretoria rubro-negra.

O Fluminense subiu o tom na resposta. “O Fluminense Football Club, sensibilizado com a incomparável sensibilidade e empatia do Flamengo, esclarece que não tem qualquer problema com o Grupo Globo e que todos os brasileiros poderão assistir a partida através da FluTV”, publicou o Tricolor no Twitter.

“A ideia de que há qualquer imbróglio entre o Fluminense e o Grupo Globo é mentirosa e deveria compor o rol de investigações da CPI das Fake News. Logo em seguida o Tribunal da Ferj [Federação Estadual do Rio de Janeiro], de forma ilegal, deu a liminar para que o Flamengo descumpra a lei”, provocou.

“Agradecemos ao Flamengo, mas nos manteremos dentro da lei. A transmissão cabe ao Fluminense, que a fará e ficamos no aguardo pra ver se o Flamengo cumprirá o que defendeu”, ressaltou o clube, informando que espera que o rival não se utilize da decisão de última hora do TJD.

Em nova nota, o Flamengo voltou a mencionar uma disputa do Fluminense com a Globo, que não existe, e não deixou claro se vai ou não exibir a partida.

“Apesar desta decisão favorável, o Flamengo, seguindo o que preconiza a MP 984, que garante que o direito de transmissão é do clube mandante, informa que só exercerá o direito conseguido no TJD caso o imbróglio judicial entre o Fluminense e a Rede Globo de Televisão continue e impeça a transmissão do jogo pelas duas instituições”, comunicou.

Confira abaixo os dois posicionamentos:

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo e online

O Fluminense já confirmou o jogo com imagens, e o pré-jogo começa às 19h30. Essa será a primeira vez que o clube vai mostrar um jogo do time profissional na FluTV. Já o Flamengo confirma que vai ter a transmissão em áudio, mas faz mistério sobre exibir o que acontece dentro de campo; o esquenta também começa duas horas antes da bola rolar.

Acompanhe as duas transmissões nos vídeos abaixo, a partir das 19h30:

