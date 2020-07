Semifinais e finais do Campeonato Mineiro serão realizadas apenas em Belo Horizonte

As semifinais e finais do Campeonato Mineiro serão realizadas, obrigatoriamente, em Belo Horizonte. Isso porque apenas a Arena Independência e o Mineirão, ambos na capital, estão aptos para receber o VAR, que será introduzido na próxima fase.

Essa medida é determinada pelo artigo 47 do regulamento do Estadual, que prevê que os jogos das semifinais e finais do torneio sejam disputados em estádios homologados pela International Football Association Board (IFAB) para utilização do recurso do VAR.

Assim, os times do interior que avançarem terão que mandar seus jogos ou no Mineirão ou na Arena Independência. Até o momento, o Tombense é o único time de fora de Belo Horizonte que já está classificado, mas a Caldense também tem boas chances de avançar.

Além do time de Tombos, apenas o América-MG já está garantido nas semifinais. Atlético-MG, Cruzeiro e Caldense brigam pelas outras duas vagas. A rodada decisiva será na quarta-feira.