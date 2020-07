Sergipe registra 1.047 casos da Covid-19 em crianças

Os dados do boletim epidemiológico da Covid-19 desta terça-feira, 7, fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), aponta que 1.047 crianças, da faixa etária de zero a 14 anos foram diagnosticadas com a covid-19 no Estado. Sendo que deste quantitativo, 11 crianças de até um ano de idade morreram vítimas da doença. Também foram notificados dois óbitos em crianças de um a quatro anos e cinco óbitos em crianças entre cinco e 14 anos, totalizando 18 óbitos.

O diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, explica que embora a doença seja mais comum em adulto jovem, como disseminado mundialmente no início da pandemia, em alguns grupos da infância a letalidade da doença está expressiva no Estado. “Com a doença chegando ao Brasil percebeu-se que sim, a maior proporção de crianças que se infectam é relativamente baixa em relação aos adultos, contudo aqui está havendo uma oposição em alguns grupos da infância, a mortalidade e letalidade tem sido maior como mostra o boletim. Geralmente esses casos são crianças recém-nascidas que tiveram essa transmissão próxima ao parto e no Puerpério”, disse.

Por isso, um dos alertas que o médico faz é com relação ao isolamento das mulheres que estão grávidas. “O primeiro cuidado com a gestante é ela não se expor à infecção, é fundamental cumprir o isolamento, além disso, é interessante não haver contato com visitas e quando sair tomar todos os cuidados para não se infectar. Sabemos que essas doenças respiratórias podem ocasionar danos na gestação, seja por causar doença mais graves nas gestantes , seja por antecipar o trabalho de parto, nascendo mais prematuros com risco maior de óbitos, ou por transmitir o vírus no final da gravidez quando a gestante está infectada. Por não ter boa defesas, o bebê pode acabar evoluindo a óbito”, salienta.

O coronavírus na criança pode apresentar uma doença respiratória comum com sintomas gerais. “Às vezes com febre alta mal estar, já a criança de colo pode ter muita irritabilidade com choro. A complicação maior é quando evolui para pneumonia viral, assim o vírus causa pneumonia grave e com isso leva a insuficiência respiratória e consequentemente a morte, mas em grande parte das crianças vão apresentar sintomas leves, como espirros tosses , às vezes diarreia e febre, a grande maioria com uma boa recuperação”, destaca Marco.

Maternidade