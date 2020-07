Série de vampiros marca reabertura de estúdios do Canadá após Covid-19 · .

A série Van Helsing, que mostra a caçadora Vanessa (Kelly Overton) na luta contra vampiros e outras criaturas do mal, é a primeira produção dramática a retomar sua produção no Canadá após a pausa devido à Covid-19. Com isso, os 13 episódios da quinta (e última) temporada poderão estrear na fall season norte-americana, entre setembro e novembro.

A reabertura das gravações no Canadá significa que, em breve, séries importantes como Supernatural, Riverdale, Flash, Supergirl e Batwoman também poderão reiniciar seus trabalhos –para não correr riscos, a rede The CW marcou o retorno à grade de boa parte delas apenas para 2021.

“O retorno seguro e eficiente ao trabalho é o resultado de 12 semanas de esforços incansáveis da nossa equipe, executivos, produtores, roteiristas, diretores e equipe. Isso não seria possível sem consultas constantes, elaboração de estratégias e a execução de protocolos de trabalho com todos os sindicatos”, contou Chad Oakes, produtor executivo da série, em comunicado enviado ao ..

“Agradecemos a todos pelo apoio e vamos continuar a melhorar nosso plano enquanto entramos em uma nova era de gravações. Entendemos a responsabilidade hercúlea de ser o primeiro a recomeçar os trabalhos e vamos seguir em frente tendo como prioridade a segurança do elenco e da equipe.”

Os três primeiros episódios da quinta temporada de Van Helsing tinham sido gravados em janeiro na cidade de Bratislava, na Eslováquia, antes de os trabalhos serem interrompidos por causa da pandemia. Os dez episódios restantes serão rodados em Kamloops e Vancouver, no Canadá.

Na nova temporada, Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Tricia Helfer, Aleks Paunovic, Keeya King e Nicole Munoz receberão três novos atores no elenco: Kim Coates (Sons of Anarchy), Ali Liebert (Bomb Girls) e Steve Bacic (Andromeda).

A série é exibida nos Estados Unidos e no Canadá pelo canal Syfy. No Brasil, as quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

© 2020 . | Proibida a reprodução