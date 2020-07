Série infantil mineira aborda adoção, casais homoafetivos e divórcio · .

Crianças estão prontas para aprender sobre temas espinhosos como orfandade, adoção, casais homoafetivos e divórcio? Os desenvolvedores da série Árvore dos Araújos acreditam que sim e criaram a produção infantil justamente para abordar, com muita leveza, esses tópicos sobre as configurações de família que fogem do tradicional “papai, mamãe e filhinhos”.

“As crianças de hoje estão mais acostumadas com as diferentes conformações familiares. Mas nem todos convivem com isso, então pode causar uma estranheza em certos momentos. Essa era a demanda da série, falar sobre esse assunto com o público infantil de uma maneira bacana, para ele entender que é tão natural quanto a família ‘tradicional'”, explica o diretor Alfredo Alves ao ..

Árvore dos Araújos, no entanto, não tenta ser panfletária nem teórica ou didática demais. Os assuntos ficam nas entrelinhas, enquanto os quatro protagonistas mirins vivem grandes aventuras na fazenda dos avós –que acabam de anunciar o divórcio.

“Em um dos episódios, por exemplo, uma das tias está com uma amiga, e aí as crianças descobrem que ela não é amiga, é namorada. O Theo Carias [que vive Kiko], o mais pequenininho, não sabia ler, então foi pego de surpresa na hora de gravar. E ele reagiu de uma maneira tão curiosa, natural: ‘Quer dizer que moça namora moça?’. Isso mostrou que a gente estava no caminho certo”, valoriza Alves.

Lugarzinho no meio do nada

Além das novas configurações familiares, Árvore dos Araújos se destaca de outras produções infantis por mostrar um cenário pouco explorado em atrações do gênero: uma fazenda no interior de Minas Gerais, bem diferente do eixo Rio-São Paulo que domina o audiovisual. Os 26 episódios foram todos gravados em Piacatuba, distrito de Leopoldina que fica a cinco horas de carro de Belo Horizonte.

Sem a menor possibilidade de ir e voltar para a capital mineira todos os dias, equipe e elenco se hospedaram na fazenda e nas pousadas da região durante dois meses. “Foram quase 100 pessoas vivendo juntas na locação, tomando café da manhã, almoço e jantar. A brincadeira é que a família Araújo existe de verdade, e somos nós, porque criamos sim uma relação familiar nesse período”, diz o diretor.

E, em uma época de pandemia e de isolamento social, a possibilidade de viajar (mesmo que pela televisão) para o universo do campo não deixa de ser uma forma de explorar novos universos. “Muitas crianças acham que o leite já é fabricado na caixinha, que o ovo não sai da galinha… Elas não têm esse convívio rural, então a gente mostra um pouco desse mundo. Não foi pensado para a pandemia, claro, mas certamente pode ajudar nesse momento tão complicado”, valoriza.

Os episódios de Árvore dos Araújos são exibidos todos os sábados, às 11h30, na Nickelodeon. A produção é da Dromedário Cinema e Vídeo. Confira o trailer da série:

