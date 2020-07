série sobre a primeira temporada de ‘El Loco’ no clube estreia nesta terça no ESPN App

O Leeds United está de volta à Premier League. Após 16 anos longe da primeira divisão, a equipe conseguiu o acesso na segunda temporada sob comando do técnico Marcelo Bielsa.

E para você relembrar como foi a chegada de “El Loco” no clube, a série “Take Us Home: Leeds United” está disponível no ESPN App a partir desta terça-feira (28/7).

A produção, dividida em seis episódios, acompanha a equipe ao longo da segunda divisão de 2018/2019 e captura bastidores inéditos da equipe.

LEEDS UNITED E MARCELO BIELSA: O INÍCIO

Para recolocar o Leeds na elite, Andrea Radrizzani, dono do time, foi ousado e contratou Bielsa, um técnico mundialmente conhecido. O novo comandante, logo de cara, tratou de implementar sua filosofia de trabalho nos treinamentos.

O impacto foi imediato. O Leeds, se alternando com o Norwich, liderou boa parte da Championship até janeiro. Mas diversas contusões e suspensões começaram a prejudicar o clube.

Além disso, o “Spygate”, com Bielsa mandando espiões para observarem os treinos dos adversários, também deixou o clima do clube mais tenso.

O FINAL DA TEMPORADA

Mesmo com os problemas, a equipe de West Yorkshire terminou a temporada na terceira posição, sem conseguir o acesso direto à Premier League – mas classificada para os playoffs.

Porém, logo nas semifinais, o Leeds foi eliminado pelo Derby County de Frank Lampard e perdeu a chance de voltar à elite.

Sem dúvidas, uma das maiores e mais emocionantes temporadas da história do time. E você pode ver cada detalhe dela em “Take Us Home: Leeds United”.