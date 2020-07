Sertanejo Fernando Zor critica imprensa após rompimento com Maiara · .

O sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira (21) para criticar as especulações feitas pela imprensa sobre o fim do namoro com a cantora Maiara, parceira de Maraisa. Após idas e vindas, o relacionamento dos artistas chegou ao fim no último sábado (18).

Um dia após a sertaneja pedir respeito pelo ex-casal, o cantor publicou uma mensagem na ferramenta Stories reprovando os “achismos” e “mentiras” que veículos de comunicação teriam publicado sobre o relacionamento dos dois.

“Bom dia, gente. Irei falar de um assunto chato, porém necessário. Queria começar pedindo a vocês que não acreditem em tudo que leem na internet, muitas notícias são pautadas em mentiras e achismos, sem nenhum embasamento real”, escreveu o parceiro de Sorocaba.

Fernando Zor fez reclamação nas redes sociais

A publicação foi compartilhada por Maraisa instantes depois. “Os veículos que as divulgam não têm nenhum tipo de responsabilidade, estão apenas preocupados com likes e visualizações em suas páginas. Sempre utilizei meu Instagram para falar do meu trabalho e compartilhar alguns momentos de minha vida, e assim continuará sendo”, completou o cantor.

Ao anunciar o fim do namoro no fim de semana, Fernando Zor afirmou que os dois decidiram juntos pela separação. Mesmo com os pronunciamentos, a cantora foi vítima de ataques dos internautas, que levaram o assunto para os veículos de comunicação.

“Tenham respeito por mim, pela minha família, pelas pessoas envolvidas. Chega de ataques, chega de achismos”, disse ela.

