Sessão da Tarde exibe O Grande Milagre, filme com Drew Barrymore e Kristen Bell · .

Com Drew Barrymore, Kristen Bell e John Krasinski no elenco, o filme O Grande Milagre é a atração da Sessão da Tarde desta terça-feira (14), exibida na Globo às 14h56 (horário de Brasília). Lançado em 2012, o drama mostra a campanha lançada por uma ativista do Greenpeace e pelo namorado para salvar uma família de baleias presas em um buraco de gelo.

Inspirado em uma história verídica, o longa se passa em 1989 em uma pequena localidade do Alaska. O repórter Adam Carlson (John Krasinski) não se conforma ao se deparar com as baleias presas sob o gelo do Ártico. Ele, então, recruta a ex Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do Greenpeace, para mudar essa situação.

Os dois começam uma verdadeira batalha para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta. Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas de variados grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

Graças ao esforço do casal para atrair atenção à tragédia, uma missão de resgate internacional é colocada em prática.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Tio Papi (quarta-feira), Incontrolável (quinta-feira) e Férias Da Família Johnson (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de O Grande Milagre:

