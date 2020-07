Sheffield United x Chelsea | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Briga acirrada entre ‘noves’

Informações adicionais: Vivíssimo na perseguição a uma vaga europeia – feito que seria heroico ao modesto clube -, o Sheffield desafia o Chelsea com três baixas em seu elenco principal: Leon Clarke, John Fleck e Luke Freeman estão no departamento médico e não terão condições de jogo. A boa notícia fica a cargo do provável retorno de David McGoldrick, que vinha lidando com problemas físicos nesta reta final da temporada.

Informações adicionais: A equipe londrina segue sem poder contar com o volante N’Golo Kanté, lesionado. O zagueiro Tomori também preenche o departamento médico azul. A presença de Mateo Kovacic entre os relacionados ainda é dúvida, já que o croata se recupera de um problema físico. No mais, a única disputa em aberto no time titular é a referência ofensiva, com Giroud e Abraham ‘brigando’ por posição.

Sheffield United

Sheffield 1 x 0 Wolverhampton (08/07)

Burnley 1 x 1 Sheffield (05/07)

Sheffield 3 x 1 Tottenham (02/07)