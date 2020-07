Show do Tom humilha programa de Marcos Mion e reality de Sabrina Sato na Record · .

Aposta da Record para a faixa das 22h30 de sábado, a estreia da reprise do Show do Tom (2004-2011) rendeu bons resultados à emissora no último fim de semana. O humorístico comandado por Tom Cavalcante teve resultados bem melhores do que o reality Made in Japão, apresentado por Sabrina Sato, e do que a reexibição do Legendários, de Marcos Mion, que ocuparam esse mesmo horário nas semanas anteriores.

No último sábado (4), o Show do Tom marcou 5,4 de média na Grande São Paulo e encostou no SBT, que registrou 6,1 no confronto. Além disso, a atração ainda afastou a ameaça da Band, que anotou 2,8 de média. A Record chegava a ficar em quarto lugar na faixa.

Exibido nos seis sábados anteriores, a primeira temporada do Made in Japão acabou com 3,4 pontos de média na Grande São Paulo. Já o Legendários, que foi ao ar durante cinco semanas, teve 3,6 de média.

Veja abaixo as audiências de 4 de julho na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,4 Como Será? 3,6

É de Casa 4,8

Fórmula 1 – Treino para o GP da Áustria 5,3

SP1 10,1

Jornal Hoje 11,5

Sessão de Sábado: Diário de Uma Paixão 9,4

Caldeirão do Huck 11,8

Novo Mundo 16,9

SP2 22,2

Totalmente Demais 25,7

Jornal Nacional 26,0

Fina Estampa 28,0

Diário de Um Confinado (estreia) 19,8

Altas Horas 10,7

Supercine: Dia Sem Fim 7,0

Corujão 1: O Tempo e o Vento 4,4

Corujão 2: Stuart Little 3 3,1





Média do dia (7h/0h): 4,8 Fala Brasil Especial 4,5

Escola do Amor 2,4

Balanço Geral Especial 3,9

Cine Aventura: Identidade Especial 3,9

Cidade Alerta (média das duas edições) 6,2

Cidade Alerta 1 6,5

Jornal da Record 5,4

Cidade Alerta 2 5,6

Show do Tom (reprise) 5,4

Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo 4,2

Fala que Eu te Escuto 1,8

Igreja Universal do Reino de Deus 1,1







Média do dia (7h/0h): 4,0 Clube do Chaves 2,0

Sábado Animado 1 2,9

Parque Patati Patatá 3,6

Sábado Animado 2 4,6

Sam e Cat 4,8

Henry Danger 4,8

Programa da Maisa 3,7

Programa Raul Gil 3,7

SBT Brasil 3,7

Máquina da Fama 4,8

Esquadrão da Moda 4,2

Fábrica de Casamentos 6,1

Triturando (reapresentação) 2,4

WWE Raw 1,6

Arqueiro 1,7

Jornal da Semana SBT 1,9







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução