SISU recebe mais de 814 mil inscrições, informa Ministério da Educação

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) recebeu um total de 814.476 inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2020. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação neste sábado, 11. As candidaturas puderam ser realizadas até a última sexta-feira, dia 10.

Os candidatos são pessoas que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que visam aproveitar a nota obtida na avaliação para tentar uma vaga em universidades públicas por meio do SISU.

De acordo com o MEC, 424.991 dos inscritos estão em uma disputa por 51.924 vagas ofertadas em 57 instituições públicas de educação superior espalhadas pelo Brasil inteiro.

A primeira chamada já ocorrerá na terça-feira, 14.

O secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas diz ser “gratificante poder encerrar esse ciclo e ver nas redes sociais as manifestações de satisfação dos candidatos ao conseguirem realizar suas inscrições com sucesso”.

Vagas para EAD no SISU

Em meio à pandemia do novo coronavírus e com estudantes de todo o Brasil precisando se adaptar à realidade do ensino a distância, o SISU abriu ofertas de vagas para EAD também.

Você Pode Gostar Também:

É a primeira vez que o programa disponibiliza essa modalidade além dos cursos de graduação presenciais.

Em qualquer uma das opções, tanto no ensino presencial quanto no EAD, para conseguir se candidatar os estudantes precisaram ter apresentado suas notas do ENEM do ano anterior, ou seja, 2019. Também não podiam ter zerado nas redações. Somente aqueles que realizaram o exame têm a requisitar uma vaga.

Há critérios para selecionar os estudantes, a começar pela nota da redação – quem tiver se saído melhor tem vantagem. Depois vem a maior nota na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias; na prova de matemática; na prova de ciências da natureza e, por fim, maior nota na prova de ciências humanas.

Convocações dos inscritos

Conforme dissemos anteriormente, a primeira chamada será divulgada na próxima terça, dia 14 de julho.

Posteriormente, segundo o MEC, o inscrito que não for selecionado em nenhuma das opções que tiver escolhido na primeira chamada, pode ocupar a lista de espera. Mas para isso precisa manifestar interesse por meio da site oficial do SISU, entre 14 e 21 de julho.

Fazendo isso deve-se ficar de olho nas convocações, pois o sistema não irá avisar. Entre constantemente em seu login na página do SISU para observar se você foi chamado, quais são os prazos, a documentação exigida, entre outros detalhes.