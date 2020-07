‘Só abaixo a cabeça para orar’

Após a eliminação vexatória do São Paulo para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista, Daniel Alves lamentou a derrota, mas afirmou que não irá se abater.

Daniel Alves durante jogo entre São Paulo e Mirassol, pelo Paulista Rubens Chiri/São Paulo FC

“Ontem, hoje, dias difíceis de digerir algumas coisas, mas aqui estamos pra dizer que sentimos muito primeiro pelo nosso trabalho e pelas pessoas que torcem por nós. Trabalhamos para obter resultados, mas algumas vezes eles não vem como planejamos. Uma situação atípica que temos que ter a hombridade e sabedoria de aceitar o que vier”, escreveu o jogador no Instagram.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Quase sempre o silêncio é resposta mais sábia, algumas vezes as públicas, pois jamais me verão atrás do pelotão de guerra. Eu só abaixo a cabeça pra orar e só ajoelho pra agradecer. Infelizmente não vejo outro caminho que seguir lutando, batalhando e entregando o melhor que temos pra tentar mudar essa história. Sei que o processo é doloroso, o preço é caro, mas aqui estou como sempre estive e como sempre estarei!”, explicou.

Contratado em agosto do ano passado, Daniel Alves é o vice-artilheiro da equipe, com 5 gols, atrás apenas de Pablo, com seis gols.

A partir desta sexta-feira, o elenco tricolor inicia um período de concentração no CFA Laudo Natel, em Cotia, onde fará a preparação para o início do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo encara o Goiás, dia 9 de agosto, fora de casa.