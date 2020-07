Dani Calabresa revelou que ela e o namorado, Richard Neuman, tiveram o coronavírus (Covid-19), mas já se curaram. A humorista contou que não sabe como se contaminou. “Peguei, mas sobrevivi! Eu tô brincando agora, mas a gente teve uma sorte de ser tranquilo, porque sou apavorada”, afirmou ela durante o Altas Horas de sábado (18).

A comediante participou do programa por meio de vídeochamada, e Serginho Groisman a questionou sobre a doença. “Tive Covid. O que eu não tenho? Tenho todas as doenças, é um combo! Tenho sinusite todo mês, uma vez por ano tenho pedra no rim, bronquite desde os três anos. Tenho tudo, se não pegasse Covid ia ser muito estranho, aí que vocês iam ficar preocupados”, brincou ela.

Dani ressaltou que tomou todos os cuidados necessários e, por isso, não tem certeza sobre como contraiu o vírus. “Fui ao mercado de máscara, mas para sair do condomínio tem que colocar a digital, aí eu colocava a digital… Aí, do nada, ‘ih álcool. Aí pega as coisas no mercado, ‘não coça o olho!’, fecha o carro, álcool… Em algum momento acho que fiz assim [coça o olho]. Peguei… Mas sobrevivi!”, relatou.

A funcionária da Globo ainda fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos. “Eu espero que o [Donald] Trump esteja assistindo isso pra ele me deixar ir pra Disney. Me libera pra ir pra Disney, eu tô desesperada”, afirmou ela, que sempre deixou claro sua paixão pelas animações da companhia. “Eu tô brincando agora, mas a gente teve uma sorte de ser tranquilo, porque sou apavorada”, completou.

Depois de estar curada, a ex-MTV fez uma visita à distância aos pais. “Fui encontrar os meus pais depois de quase dois meses de ter certeza que a gente tava curado. Eu encontrei meus pais de longe e de máscara, sem abraçar, que é das coisas mais desesperadoras que tem. Você encontra, mas não encontra… Então fica um ‘filha, te amo’ de longe. É horrível”, contou Dani.

