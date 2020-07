Carolina (Juliana Paes) vai pisar em Dino (Paulo Rocha) no primeiro encontro que terá com o padrasto abusador de Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. A jornalista verá o comerciante ser expulso do estúdio fotográfico de Rafael (Daniel Rocha) na última prova do concurso e o humilhará no meio da rua.

“Se tem uma pessoa que eu não simpatizo nesse concurso é a sua enteada. Mas pior que ela, muito pior, é quem tenta abusar de garotas indefesas. Vai embora, some, verme”, vai disparar a editora-chefe da revista de moda.

O marido de Gilda (Leona Cavalli) não aguentará saber que a ruiva fará fotos nua e invadirá o estúdio na hora H. Eliza terá um ataque de pânico ao vê-lo. Arthur (Fabio Assunção) agredirá o comerciante e, com ajuda de Rafael e Pietro (Marat Descartes), arrastará o malandro até a rua.

Carolina chegará nesse momento. “Você não vai acreditar, chérie! Esse sujeito

asqueroso tentou invadir nosso ensaio”, explicará o editor de arte. “Invadir, não! Eu sou padrasto da Eliza”, vai bradar o pai de Dayse (Isabella Koppel). “Tinha que ter o dedo daquela ruiva! Ô garota pra atrair confusão”, esbravejará a rival da garota.

Arthur, então, contará que sua pupila fugiu de casa porque o marido da mãe tentou abusar dela várias vezes. Dino afirmará que é mentira, mas ninguém vai acreditar no criminoso. Carolina peitará o abusador, mostrando que, mesmo se tratando de uma inimiga, ela tem nojo dele.

Ela convocará Florival (Ailton Graça) para ficar de olho no abusador e impedir que ele volte a tentar invadir o estúdio. As cenas vão ao ar na próxima segunda (27).

“Fica de segurança na porta desse prédio. Tá vendo esse sujeito aqui? Se ele se aproximar mais um metro da portaria, dá um sossega-leão nele e chama a polícia”, ordenará a personagem de Juliana Paes.

