‘Sou apaixonada, é maravilhoso’ · .

Luana Piovani mora em Portugal há mais de um ano, mas só foi descobrir na segunda (6) o seu novo lugar favorito para passar a noite: a casa noturna Elefante Branco, em Lisboa, que também funciona como prostíbulo e chega a realizar shows de sexo ao vivo para o público conferir. Ela compartilhou alguns momentos da visita ao estabelecimento nas redes.

Ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela confirmou sua visita à zona de saliências e foi direta: “Sou apaixonada por puteiro. Chama puteiro! Puteiro! Eu sou a frequentadora mais antiga do Love Story [casa noturna de São Paulo]. Descobri o Love Story daqui, chama Elefante Branco, é maravilhoso”, elogiou.

A atriz e apresentadora, inclusive, afirmou que a chegada de sua turma –ela foi com amigos– deu uma animada na Elefante Branco. “Não fiz uma festa, ainda. Eu só fui conhecer ontem [segunda], mas é muito legal o lugar. Inclusive a gente chegou e animou o lugar, tava meio low profile [desanimado]”, contou.

No Instagram, Luana mostrou cenas que em nada entregavam o caráter adulto da casa noturna. Ela apenas apareceu bebendo com amigos e curtindo o som de um saxofonista que tocava no local. Confira:

