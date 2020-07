Southampton x Manchester City | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Saints com retornos vitais

Informações adicionais: Os Saints contarão com os retornos do ponta Moussa Djenepo e do zagueiro Jack Stephens, após ambos desfalcarem a equipe por suspensão na rodada passada. Ainda assim, o técnico Ralph Hasenhüttl está longe de contar com seu elenco completo, já que Højbjerg, Boufal, Tella, Valery e Vestergaard se recuperam de problemas físicos e dificilmente figurarão entre os relacionados. Na frente, a esperança de gols é o artilheiro Ings, que briga pelo posto de principal goleador da competição.

Informações adicionais: Expulso contra o Chelsea, o brasileiro Fernandinho retorna ao time titular após cumprir dois jogos de suspensão. Dessa forma, a única baixa confirmada para Pep Guardiola é o centroavante Sergio Agüero, que sofreu lesão no menisco e dificilmente retornará aos gramados ainda nesta edição de Premier League.

Watford 1 x 3 Southampton (28/06)



Southampton 0 x 2 Arsenal (25/06)



Norwich City 0 x 3 Southampton (19/06)