SpaceX revela detalhes sobre a criação dos seus trajes espaciais

A SpaceX divulgou, nesta segunda-feira (27), um vídeo com os bastidores da criação dos trajes que são utilizados em suas missões tripuladas — como a Demo-2, que está em órbita atualmente, e a Crew-1, que tem previsão de decolar em setembro.

No vídeo, o gerente de equipe e trajes espaciais da empresa, Chris Trigg, apresentou a fábrica, que fica na Califórnia e é onde tanto as roupas quanto as espaçonaves são criadas. Para chegar ao design final, a SpaceX contou com sugestões da NASA e dos astronautas Bob Behnken e Doug Hurley, que foram os primeiros a usar o modelo.

Com resistência à chama e a impactos, os trajes têm sistemas de comunicação e de controle de temperatura embutidos, além de apresentarem rádio e microfone localizados no capacete. Neles, é por meio de um cabo umbilical, o qual pode ser conectado ao assento da espaçonave, que o oxigênio e a energia elétrica são transmitidos para o astronauta.

Ao contrário dos modelos espaciais (EVA Suits) projetados para uso no vácuo do espaço, esses “trajes de pressão” (pressure suits) têm como objetivo proteger os astronautas da despressurização da aeronave durante um lançamento da Terra ou retorno a ela.

Design prático e funcional

“Uma das coisas que consideramos importantes durante o desenvolvimento foi a facilidade de uso, algo que a tripulação simplesmente tivesse de plugar ao se sentar, e o próprio traje fizesse o resto a partir dali”, disse Chris Tipp. “Eles são realmente parte do veículo, então pensamos neles como um sistema composto pelo traje e assento”, ele explicou.

No vídeo, o especialista chama atenção para as luvas que, além de duráveis e flexíveis, são compatíveis com telas sensíveis ao toque. Afinal, a Crew Dragon é totalmente controlada por esses dispositivos. Essa etapa, afirmou Chris, foi especialmente desafiadora.

A beleza também esteve entre as prioridades da SpaceX na elaboração desse modelo. “Levamos 3, quase 4 anos para criar trajes que, ao mesmo tempo, são bonitos e funcionam bem”, disse Elon Musk, fundador e CEO da empresa.