SPAL x Inter de Milão

Informações adicionais: Lanterna do campeonato, a SPAL entra em campo para esse duríssimo compromisso com três ausências em seu elenco: o defensor Mohamed Fares, o meia-atacante Mattia Valoti e seu goleiro titular Etrit Berisha, todos no departamento médico. A esperança da modesta equipe de Ferrara é o experiente Petagna, que anotou 12 dos 23 gols do time no torneio.

Informações adicionais: Assim como na rodada passada, Conte não poderá contar com seu centroavante e principal goleador na temporada, Romelu Lukaku, com dores musculares. Stefano Sensi, Nicolò Barella e Diego Godín, este último suspenso por acúmulo de cartões amarelos, completam a lista de ausências do gigante de Milão. Eriksen, recuperado, volta ao time titular.

SPAL

Genoa 2 x 0 SPAL (12/07)

SPAL 0 x 3 Udinese (09/07)

Sampdoria 3 x 0 SPAL (05/07)