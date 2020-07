Sport leva empate do Confiança-SE no fim, mas se classifica na Copa do Nordeste; veja como ficaram as quartas

O Sport está classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Nesta quarta-feira, na última rodada da fase de grupos, na Arena Cajueiro, o Leão levou o empate do Confiança-SE e ficou no 1 a 1.

O gol do Sport foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo por Marquinhos. Aos 41, Nirley empatou.

Com este resultado e a derrota do ABC por 2 a 0 para o CSA, o Sport vai aos 10 pontos e garante a quarta colocação do grupo A. A classificação ameniza a crise no Leão, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano

O Confiança, com 13 pontos, fica em primeiro no grupo B.

Veja abaixo os outros resultados desta quarta na Copa do Nordeste:

CRB 0 x 2 Ceará

Bahia 4 x 1 Náutico

Botafogo-PB 1 x 1 Vitória

River-PI 0 x 1 Santa Cruz

Mata-mata

As quartas da Copa do Nordeste serão disputadas no próximo sábado. Veja abaixo quais serão as partidas e o chaveamento:

Fortaleza x Sport

Ceará x Vitória

Confiança x Santa Cruz

Bahia x Botafogo-PB