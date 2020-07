Sport sofre, mas vence Vitória-PE na abertura da repescagem contra o rebaixamento do Pernambucano

O Sport abriu a disputa da repescagem contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano com triunfo. O Leão recebeu o Vitória-PE nesta quarta-feira e venceu por 1 a 0, com gol de Marquinhos, já aos 33 minutos do segundo tempo.

A equipe da Ilha do Retiro disputa a permanência na elite do Estadual contra Vitória-PE, Petrolina e Decisão. O quarteto se enfrenta em três rodadas e os dois piores colocados são rebaixados.

Com a vitória, o Sport ficou na primeira colocação da repescagem, com três pontos somados. Petrolina e Decisão empataram por 1 a 1 na última segunda-feira e aparecem logo abaixo. Vitória-PE é o lanterna, ainda sem pontos.

No próximo sábado, o Leão visita o Decisão, às 16h (Brasília), pela 2ª rodada da disputa. Uma vitória simples já garante a permanência da equipe.