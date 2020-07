Spotify anuncia podcasts em vídeo para todos usuários

Nesta terça-feira (21), o Spotify anunciou um recurso para permitir que produtores de podcasts lancem seus episódios em vídeo. O conteúdo poderá ser acessado tanto por usuários Premium, quanto por não pagantes, em países onde a empresa já disponibiliza o formato de podcast.

Segundo a empresa, isto é uma “forma de enriquecer a experiência de áudio” e permitirá que os criadores “se conectem de forma mais significativa com seus ouvintes, expandam a audiência e aprofundem o engajamento com o público”.

A novidade será disponibilizada tanto nos aplicativos para Android e iOS, quanto no desktop. A primeira versão do recurso terá podcasts em inglês, como The Morning Toast, Higher Learning e The Misfits Podcast.

Unsplash/Reprodução

Com isso, a plataforma de streaming vai concorrer com o YouTube, que já conta com podcasts neste formato. No entanto, nesta competição, o Spotify apresenta algumas vantagens: se você minimizar a plataforma, o áudio continuará sendo reproduzido em segundo plano, com menor consumo de dados. Além disso, usuários também poderão baixar o áudio para escutar os podcasts sem utilizar dados de sua internet móvel.

O Youtube não é a única empresa que será afetada pela estratégia do Spotify: a plataforma criou um ranking de podcasts mais ouvidos para competir também com a Apple. A plataforma já chegou a 1 milhão de programas publicados e investe em podcasts exclusivos, como o de Michelle Obama, que será lançado em 29 de julho.



Fonte: Tecmundo