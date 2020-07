Sputnik: ficção científica inspirada em Alien ganha 1º trailer

A IFC Films acaba de divulgar o primeiro trailer de Sputnik, filme russo de ficção científica do cineasta estreante Egor Abramenko. Herdeiro direto de Alien: O Oitavo Passageiro, o filme possui uma abordagem que mistura o sci-fi com suspense e uma terrível conspiração política. Confira o vídeo abaixo.

Confira a sinopse oficial do filme: “A jovem médica Tatiana Yurievna está prestes a perder sua licença médica, graças a seus controversos métodos de trabalho. Porém, sua carreira ainda pode ser salva, graças a um recrutamento de última hora pelas forças armadas. Agora, Tatiana terá que avaliar um caso muito delicado, em um centro de pesquisas: o cosmonauta Konstantin Sergeyevich, que sobreviveu a um misterioso acidente espacial e voltou para Terra com algo vivendo dentro dele. A médica precisa correr contra o tempo para salvar a vida de Konstantin, enquanto os militares começam a demonstrar interesse por um plano terrível, que envolve a estranha criatura que está prestes a sair do corpo do cosmonauta.

A trama de Sputnik se passa na década de 1980, foi inspirada no curta-metragem O Passageiro, também de Egor Abramenko, e o roteiro é assinado pro Oleg Malovichko e Andrei Zolotarev. O filme será lançado para serviços de vídeo on demand e em alguns cinemas selecionados, com distribuição da IFC Midnight, responsável pelo lançamento de longas como O Babadook, Histórias de Além-Túmulo e A Autópsia.