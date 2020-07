Stefanini abre 413 novas vagas de EMPREGO pelo país

À procura de um emprego? A Stefanini, multinacional brasileira, prestadora de serviços software para informática e consultoria, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas. No total, são 413 vagas de emprego pelo país.

As oportunidades estão abertas em meio à pandemia do coronavírus, de acordo com o site do InfoJobs, portal de cadastro dos currículos.

“Nosso principal objetivo é ajudar você nos desafios do seu negócio. Presente em 40 países com mais de 25.000 funcionários, somos a quinta multinacional brasileira mais internacionalizada e estamos entre as 100 maiores empresas de TI do mundo”, diz a empresa.

De acordo com com a entidade, a Stefanini busca encontrar as soluções ideais para seus desafios comerciais e impulsionar a inovação necessária para garantir que sua empresa prospere na era digital”.

Confira alguns cargos logo abaixo:

Cargos

Teleoperador;

Analista de infraestrutura;

Analista de redes;

Analista de sistemas;

Cientista de Dados;

Gerente de Projetos;

Analista de suporte;

Desenvolvedor Java;

Analista de departamento pessoal;

Teleoperador;

Operador de Vendas;

Operador de telemarketing;

Desenvolvedor Java;

Programador e mais.

As oportunidades são para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Sergipe, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

Você Pode Gostar Também:

Os requisitos variam para cada cargo.

Escolaridade Mínima: Ensino médio (2º grau), superior ou de curso técnico, a depender do cargo;

Conhecimento em Pacote Office

Benefícios

Os benefícios também podem variar para cada cargo.

Assistência médica e odontológica

Auxílio combustível

Seguro de Vida

Vale-alimentação, refeição e transporte

Inscrições e Informações

Dessa forma, os interessados podem encontrar vagas na área de atuação de seu interesse e se candidatar através do seguinte link: https://stefanini.infojobs.com.br/

Importante destacar que existem diversas áreas de atuação, havendo muitos cargos a serem preenchidos e, os interessados podem fazer a inscrição a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!