Stelinha faz milagre para deixar Eliza peladona; entenda · .

Stelinha (Glória Menezes) voltará de Paris disposta a fazer milagre para ajudar Eliza (Marina Ruy Barbosa) a posar sem roupa. Em Totalmente Demais, a idosa saberá que a candidata de seu filho no concurso de beleza terá dificuldades para ficar peladona. Por isso, ela contará seu segredo para perder a timidez.

Assim que chegar ao apartamento de Arthur (Fabio Assunção), a madame entrará em conflito com Maurice (Reginaldo Faria). A senhora mandará Cida (Guida Vianna) pendurar um varal com um lençol para dividir o quarto em que os dois dormirão.

“Que besteira é essa? Só pra não trocar de roupa na minha frente?”, indagará o galanteador. “Dona Stelinha, como é que eu vou aprender a tirar a roupa se nem na frente do seu marido a senhora tira a sua?”, questionará a personagem de Marina Ruy Barbosa.

“Tirar a roupa diante de estranho é facílimo. Mas ex-marido é um castigo”, afirmará a avó de Jojô (Giovanna Rispoli). A filha de Gilda (Leona Cavalli) dará risada e confessará que sentiu falta das implicâncias de Stelinha.

“Pelo menos uma coisa você conseguiu, mamãe. A Eliza tava triste e agora tá sorrindo”, perceberá o dono da Excalibur. “Tá vendo? Fique sossegada, querida. Stelinha Carneiro de Alcântara vai fazer você a mulher nua mais alegre da cidade”, assegurará a ex-ricaça.

Em seguida, o público verá a madame dando a primeira lição para a aprendiz. “Vou revelar o meu segredo para ser a musa desnuda do grande mestre Picasso [pintor Pablo Picasso]. Eis o meu segredo. Cinco gotas desse perfume sob o meu corpo e nada mais”, exibirá Stelinha, segurando um frasco nas mãos.

A protagonista e Jojô vão gargalhar. “Então a senhora ficou pelada, jogou perfume no corpo e achou que tava vestida?”, debochará a ruiva. “Uma mulher nunca está nua com cinco gotas de um autêntico perfume francês”, afirmará a ex-mulher de Maurice. “Desculpa, dona Stelinha, mas essa aí foi fraca. Tenta outra”, disparará Eliza nas cenas previstas para irem ao ar a partir desta sexta (24).

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#22: Final do concurso promete emoções em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução