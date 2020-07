Stephany Rosa, do meme ‘bêbada de Curitiba’, morre de câncer aos 30 anos · .

Morreu nesta segunda-feira (13) Stephany Rosa, aos 30 anos. A jovem, que virou meme em 2012 após ser detida na Lei Seca em Curitiba com sinais de embriaguez e dar uma entrevista divertida para a Rede Massa, lutava contra um câncer no ovário desde agosto de 2018, quando recebeu o diagnóstico. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais.

Em seu último post, feito em junho, Stephany havia pedido ajuda financeira para um tratamento alternativo pela falta de resultados do tratamento convencional. A vaquinha online feita por ela tinha o objetivo de arrecadar R$ 20 mil, mas as doações passaram de R$ 120 mil. Ainda assim, ela não conseguiu resistir ao avanço da doença.

“Como a maioria de vocês já sabe, luto contra o câncer há quase dois anos. E resisti em pedir ajuda financeira, mas agora, sem perspectiva de eficácia do tratamento na medicina tradicional, estou atrás de alguns recursos da medicina alternativa, bem como uma cuidadora e algumas outras coisas”, escreveu ela, no Facebook. Veja:

Publicado por Stephany Rosa em Sábado, 6 de junho de 2020

Desde que recebeu o diagnóstico, Stephany passou por diferentes tipos de tratamento, tanto no Brasil, quanto no exterior. O velório será no cemitério Santa Cândida, em Curitiba. O sepultamento está previsto para às 11h (horário de Brasília) desta terça-feira (14).

Stephany era consultora de cosméticos e mantinha uma página no Instagram em que falava sobre autocuidado. Em suas redes sociais, familiares, amigos e fãs deixaram mensagens lamentando a morte da jovem.

Relembre abaixo o vídeo que transformou Stephany no meme “bêbada de Curitiba”:

