STJ Decide que Impenhorabilidade de Bem de Família deve Prevalecer Para Imóvel em Alienação Fiduciária

Com esse entendimento, a 22ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a penhora de uma residência que havia sido deferida pelo juiz de primeiro grau.

Na primeira instância, um banco ajuizara uma execução de título extrajudicial, referente à inadimplência de um empréstimo de R$ 433 mil.

Todavia, como não conseguiu satisfazer seu crédito, a instituição financeira acabou por pedir a penhora de imóveis dos réus, o que foi deferido.

Neste sentido, ao deferir a penhora, o juízo de piso afirmou que:

“o executado não detém a propriedade do imóvel que, embora resolúvel, pertence ao credor fiduciário, devendo a penhora incidir sobre os direitos do devedor sobre o imóvel alienado”.

Destarte, para afastar a impenhorabilidade de bem de família, o magistrado aplicou analogicamente o artigo 3º, V, da Lei 8.009/90.

Outrossim, segundo esse dispositivo, não existe impenhorabilidade de bem de família.

Isto se aplica para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

Contudo, o caso concreto era de alienação fiduciária.

Irresignado, o devedor fiduciário interpôs agravo de instrumento contra a decisão que havia deferido a penhora.

O relator, desembargador Roberto Mac Cracken, até admitiu a hipótese de penhora em casos de alienação fiduciária.

Isto em consonância ao artigo 835, XII, do CPC, que prevê que direitos aquisitivos podem ser penhorados.

Todavia, deve-se avaliar também, segundo o relator, se os rígidos requisitos referentes à impenhorabilidade de bem de família estão presentes.

Trata-se de reiterada jurisprudência do STJ.

Com efeito, o imóvel objeto de alienação fiduciária e que ao mesmo tempo é bem de família só pode ser penhorado em uma única hipótese:

“pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”.