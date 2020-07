STJ e Direito Previdenciário: Incide Partilha em Aposentadoria Retroativa Concedida após Divórcio

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial para determinar a partilha de valores decorrentes de aposentadoria concedida de forma retroativa pelo INSS.

Neste sentido, determinou que incide na verba que tiver origem em período no qual estava em vigor o casamento.

Ocorre, neste caso, que o divórcio entre as partes ocorreu em 2008.

Todavia, em 2012, o ex-marido recebeu crédito previdenciário por precatório, obtido em ação ajuizada em 2006.

Nesta, o pagamento se deu retroativamente a 1999, data em que foi indeferido o requerimento administrativo de aposentadoria.

Sequencialmente, a ex-cônjuge entrou com pedido de partilha, por esses valores serem referentes ao período em que estavam casados.

Precipuamente, o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, que atestaram a incomunicabilidade da verba previdenciária.

No entanto, por unanimidade, a 3ª Turma do STJ reverteu este entendimento.

Neste sentido, a ministra Nancy Andrighi sustenta que a comunicabilidade de valores recebidos como fruto de trabalho é presumida na situação de ente familiar e casamento com comunhão parcial de bens:

“Se houvesse sido deferida, administrativamente pelo INSS, a aposentadoria do recorrido em 1999 (na constância do casamento), haveria a comunicação dos valores por ele recebidos a esse título até o momento do divórcio (ocorrido em 2008), razão pela qual o recebimento posterior deste benefício, mas referente a contribuições ocorridas ao tempo do vínculo conjugal, deve igualmente ser objeto de comunicação e, consequentemente, de sobrepartilha”.