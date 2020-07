Stranger Things: HQs revelam detalhes de personagens como Eleven

Recentemente, a série de quadrinhos Stranger Things: Into the Fire chegou ao fim e apresentou em sua trama alguns elementos que se conectaram com a atração original da Netflix.

Publicada em quatro edições pela Dark Horse, a história derivada explorou o arco do programa MKUltra, responsável pela criação de cobaias com poderes de controle metal e telecinéticos, — caso de Eleven (Millie Bobby Brown), no seriado, e de Kali, apresentada na 2ª temporada e mais desenvolvida na HQ.

A Missão de Kali

Nos quadrinhos, outras crianças vindas do MKUltra ganharam mais destaque. Isso ocorre após a introdução de Kali e seus colegas na série do serviço de streaming, além dos eventos que levaram à união entre Eleven e esse grupo, para localizar e assassinar os responsáveis pelo programa do governo. Foi também destacado os motivos que levaram à posterior separação da turma.

Linnea Berthelsen como Kali, na 2ª temporadaFonte: IMDb/Reprodução

Dentre eles, o fato de Eleven retornar a Hawkins, por não querer seguir com uma vida de vingança, e Kali continuar sua jornada em busca de justiça. Em Chicago, essa última se encontra com outros jovens especiais, como o personagem Ricky, o qual revela que também conhecia Eleven e sabia de todo seu potencial. Então, isso os direciona à procura de mais pessoas com poderes similares.

Dr. Brenner

Os quadrinhos também dão mais foco às ações do Dr. Brenner, um dos principais antagonistas da 1ª temporada, interpretado por Matthew Modine. O personagem ordena que todas as outras cobaias do programa sejam eliminadas, por não serem tão poderosas quanto Eleven, e que todos os recursos sejam voltados para torná-la uma arma.

Desse modo, tais atitudes mostraram seu lado mais cruel: os sujeitos de testes eram tratados apenas como números, e não pessoas. Após o grupo partir para assiná-lo, seus membros descobrem a morte do médico e, assim, vão atrás do Dr. Morris, um dos envolvidos no projeto, que pode ter informações sobre Jaime, irmão gêmeo de Marcy.

O Mundo Invertido

Stranger Things: Into the Fire também mostra cenas do Demogorgon nas memórias das outras crianças em dimensões próprias do Mundo Invertido. Após Jaime ser resgatado por Ricky e Marcy, foi desenvolvido entre Kali e o trio um conceito de família que os acalma. Com isso, surge uma nova mensagem de homenagem à Eleven e demais personagens de Hawkins.