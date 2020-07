Strava lança Local Legends, um novo desafio para atividades físicas

O aplicativo de controle de atividades físicas Strava lançou oficialmente um novo recurso chamado Local Legends. A função, incorporada à plataforma principal, foi liberada em uma série de territórios ao redor do mundo nesta semana, incluindo no Brasil.

A ideia é premiar as “lendas” que mais praticaram exercícios em uma determinada rota ao longo de 90 dias — ou seja, esse não é um ranking para quem conseguiu fazer o trajeto mais rápido, mas sim quem percorreu o caminho por mais vezes. O objetivo do serviço é mostrar que persistência e dedicação também são características que devem ser premiadas e reconhecidas.

As “lendas” são os usuários que mais completaram um segmento em três meses.Fonte: Strava

O ranking é exibido de forma similar à lista principal, que exibe o melhor desempenho em termos de velocidade. Para virar uma Local Legend de um determinado segmento, você precisa passar pelas rotas pré-cadastradas no Strava, que já conta com 8 milhões de atletas só no Brasil. Japão, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e todo o território dos Estados Unidos foram os contemplados na nova atualização.

O app está disponível para download gratuito no Android e iOS.

Vale lembrar que, recentemente, o Strava passou por uma reformulação radical do aplicativo. Diversos recursos antes gratuitos passaram a ser bloqueados por uma assinatura mensal de R$9,99. A tabela de classificação de segmento completas e o Local Legends fazem parte do conteúdo restrito aos membros.