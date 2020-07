Tailson lembra de 1º gol pelo Santos contra time de coração do pai: “Quase desmaiou”

[ad_1]



Tailson foi mais um personagem da série “DNA”, realizada em uma parceria entre o Santos e o Facebook Watch. O atacante contou suas origens no Peixe, lembrou de sua infância difícil e riu com uma grande coincidência.

Seu primeiro gol pelo Alvinegro ocorreu contra o Vasco, time de coração do seu pai, em 2019.

“Infância difícil, muitas dificuldades financeiras. Minha mãe ficou um bom tempo desempregada. Só meu pai trabalhava para sustentar a família. Morávamos numa casa pequena, mas cabia todo mundo. Conseguíamos viver. Eu pensei que tinha que mudar essa história. E estou aqui, lutando por algo melhor para minha família. Já melhoramos bastante, agradeço ao Santos. Se não fosse o Santos, não sei o que seria. Foi uma infância boa com brincadeiras e amigos, mas difícil. Meus pais são minha inspiração, devo muito à família pelo apoio”, disse Tailson.

“Meu pai quando criança torcia para o Vasco. Sempre torceu para o Vasco. Ele falava para eu não fazer gol contra o Vasco, a gente brincava, eu falava que não ia perdoar (risos). E estreia como profissional contra o Vasco… Olha como são as coisas. No dia do jogo ele ainda brincou comigo, falou para eu não fazer gol. Mas depois disse que eu tinha que ir para cima. Meus amigos falaram que ele assistiu no barzinho, chorou, quase desmaiou com o gol. Foi incrível”, completou.

Tailson tem 21 anos, contrato com o Santos até 2024 e está na mira do Midtjylland, da Dinamarca.