Talk show de Mari Palma e Gabriela Prioli faz CNN promover nova dança das cadeiras · .

Mais uma vez, sem fazer alardes, a CNN Brasil promoveu nova dança das cadeiras em seu elenco e na grade de programação para que Gabriela Prioli e Mari Palma comandem, junto com Leandro Karnal, o talk show CNN Tonight. As principais alterações foram feitas no programa O Mundo Pós-Pandemia, que passa a ser exibido em novo horário e com novas integrantes.

Agora, a roda de entrevistas sobre as transformações sociais após a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) será exibida às sextas-feiras, 22h30, ao final do Jornal da CNN, com William Waack. Daniela Lima e Thais Herédia seguem no programa e as jornalistas Luciana Barreto e Lia Bock ocupam os postos deixados por Gabriela e Mari.

Vera Fischer será a entrevistada desta semana, após ter sido dispensada da Globo, emissora na qual trabalhou por 43 anos. “É preciso se adaptar à nova realidade, mas, ao mesmo tempo, há uma liberdade maior. Abre-se um oceano de possibilidades”, disse a atriz no programa, em material enviado pela CNN Brasil à imprensa.

Por causa do CNN Tonight, Mari Palma saiu da bancada do Live CNN no mês passado, jornal que apresentava com o namorado Phelipe Siani. Marcela Rahal, até então repórter do canal, foi promovida e ocupou a vaga.

As mudanças também atingiram o CNN Novo Dia e o CNN 360º. Rafael Colombo, contratado pelo canal de notícias para substituir Reinaldo Gottino no comando do jornal da tarde, acabou sendo transferido para o matutino.

Carol Nogueira, que até então ocupava o espaço do atual apresentador do Balanço Geral, passou a fazer companhia para Daniela Lima no vespertino.

