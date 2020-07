Talles Magno quer retomar boa fase de 2019 no Vasco

O atacante Talles Magno é considerado a principal joia do elenco do Vasco. Tanto que o jovem jogador já é alvo de grandes clubes europeus.

Só que Talles não mira uma transferência neste momento. O atacante afirmou que principal objetivo é voltar a grande fase da temporada passada.



(Foto: Divulgação/CRVG)

“Minha meta no momento é voltar a fazer os jogos que fazia no ano passado, pegar confiança novamente, trabalhar ao máximo e alegrar a torcida vascaína. Ajudar meu clube cada vez mais, chegar nas finais em todas as competições e conseguir sair vitorioso. Minha meta é voltar a ter o rendimento que sempre tive”, disse à Vasco TV.

Talles Magno mostrou confiança ao projetar a sequência da temporada do Vasco. Para o jogador, os cruzmaltinos podem ir longe nas competições que ainda têm em disputa no ano.

“Com certeza temos trabalhado muito para chegar em todas as competições que participamos. Nosso alvo é sempre o topo, independentemente de qualquer coisa. A experiência do Cano tem ajudado muito a mim e ao Vinícius. Estamos nos conhecendo cada vez mais dentro dos treinos e partidas para que possamos fazer os melhores jogos sempre”, declarou.

O Vasco vai iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro no começo de agosto. No fim do mesmo mês, terá que buscar a classificação contra o Goiás. Em setembro, será a vez dos cruzmaltinos seguirem na Copa Sul-Americana.